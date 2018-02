Microsofts Update-Politik sorgt noch immer für reichlich Unverständnis. Immer wieder werden Fälle bekannt, in denen ein Windows 7 ungewollt auf Windows 10 upgedatet wird. Einem Kunden aus Albuquerque in New Mexico ist genau das passiert und er will es nicht auf sich sitzen lassen. Stattdessen hat er entschieden, Microsoft zu verklagen. Er fordert dabei ganze 600 Millionen US-Dollar Schadenersatz, da sein Computer "unbrauchbar" sei.

Warum genau das der Fall sein soll, legte der Kläger bisher ...

