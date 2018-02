In einem Interview mit dem US-Wirtschaftsmagazin Fast Company äußerte sich Apple-Chef Tim Cook sehr umfangreich zur Firmenphilosophie von Apple. Laut dem 57-jährigen stehen dabei Umsätze und Gewinne nicht im Vordergrund. Viel mehr gehe es in erster Linie um Produkte und Menschen. Dabei geht der Manager auch auf die häufigen Vorwürfe ein, dass Apple Produkte zu spät am Markt platzieren würde.

Laut Cook liegt das daran, dass Apple sich immer die notwendige Zeit lässt und Produkte erst dann ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...