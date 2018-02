Liebe Leser,

der Geely-Konzern hat einen größeren Anteil von Daimler übernommen. Die Chinesen sind damit plötzlich auch in Deutschland wieder im Licht der Öffentlichkeit. Sie stehen im Rampenlicht und der Kurs der Aktie explodiert. So dürfte es nach Meinung von Charttechnikern jetzt auch weitergehen. Denn der Wert ist in den vergangenen Stunden teils um mehr als 8 % nach oben geschossen. Aus Sicht der Charttechnik ist wieder ein Aufwärtstrend erreicht. Dabei ist die Aktie noch nicht einmal ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...