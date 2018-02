Es ist noch nicht lange her, als der Vorstandsvorsitzende von Siemens, Joe Kaeser, von sozialer Verantwortung sprach und unter anderem versprach, das Werk in Erfurt so wie es steht erhalten zu wollen. Von alledem ist derzeit aber nicht mehr viel zu spüren. Stattdessen gibt es Bemühungen, Arbeitsplätze in die USA zu verlagern, wo Steuererleichterungen locken. Die eigenen Angestellten sind von diesen Plänen wenig angetan, da dadurch in Deutschland 2.600 Arbeitsplätze in der Kraftwerksparte entfallen ... (Robert Sasse)

