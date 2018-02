Amazon handelt bereits heute mit rezeptfreien Medikamenten aller Art und aktuell sieht es danach aus, als könnte der Online-Riese auch das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Mitteln ins Auge fassen. In einigen Staaten wurden genau dafür schon entsprechende Lizenzen beantragt. Sein Interesse am Gesundheitswesen bekundete Amazon außerdem mit der Gründung einer Krankenversicherung in Zusammenarbeit mit Berkshire und J.P. Morgan.

Welche Pläne der Handelsriese in dieser Hinsicht genau verfolgt, ... (Robert Sasse)

