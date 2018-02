Vom ehemaligen Partner bei Goldman Sachs zum Pionier der Krypto-Szene. Michael Novogratz hat in seinem privaten Hedgefonds Galaxy Investment Partners mehrere hundert Millionen Dollar in Kryptowährungen investiert. Mehr dazu in dieser Sendung. Am FinLab Crypto Day spricht Moderatorin Johanna Claar mit Michael Novogratz über seine Pläne die erste Bank nur digitalen Währungen zu eröffnen.