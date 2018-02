Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) untersucht, ob beim Einstieg des chinesischen Investors Li Shufu bei der Daimler AG die finanzaufsichtlichen Meldeschwellen eingehalten worden sind. Das sagte eine Sprecherin der Bafin auf Anfrage. "Wie in anderen vergleichbaren Fällen sehen wir uns natürlich an, ob die Stimmrechtsveränderungen bei Daimler rechtzeitig gemeldet wurden", erklärte Pressesprecherin Anja Schuchhardt in einem schriftlichen Statement.

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hatte sich zuvor besorgt wegen des Einstiegs des chinesischen Geely-Konzerns bei dem Stuttgarter Autobauer geäußert und erklärt, Li habe offenbar die Daimler-Anteile unter Umgehung der Meldeschwellen erworben. Wer unter Umgehung der Vorschriften Aktienpakete gekauft habe, so Zypries, müsse sie gegebenenfalls zurückgeben. "Da müssen die jetzt mal ran", hatte sie mit Blick auf die Bafin verlangt.

Die Bundesregierung hatte den Einstieg des chinesischen Investors Li Shufu mit 9,7 Prozent bei der Daimler AG als "unternehmerische Entscheidung" eingestuft und eine Bewertung abgelehnt. Li soll am Dienstag in Berlin den Wirtschaftsberater von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Lars-Hendrik Röller, treffen.

February 26, 2018

