Im Jahr 2017 konnte SAP so manchen Rekord brechen. Davon sollen in Zukunft auch die Anleger profitieren. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen zu diesem Zweck eine Ausschüttung von 1,40 Euro je Aktie vor, was einer Erhöhung von 12 Prozent entspricht. Die Ausschüttungsquote läge mit einer solchen Dividende bei 41 Prozent. In einer Mitteilung erklärt Finanzchef Luka Mucic, dass SAP die Attraktivität der Dividende untermauern wolle.

Künftig sollen wenigstens 40 Prozent des Konzerngewinns ausgezahlt ... (Robert Sasse)

