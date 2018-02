Die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen stieg auf den höchsten Stand seit 2014. Analyst Yardeni glaubt, die Bond-Bürgerwehr erlebt ein Comeback.

Der Ökonom Ed Yardeni hat in den 80er-Jahren den Begriff "Bond Vigilantes" geprägt. Gemeint sind Investoren, die durch den Verkauf ihrer Staatsanleihen ihre Sorge über die finanzielle Lage des Landes ausdrücken. Sie agieren damit wie eine Art Bürgerwehr ("Vigilantes"), die der Regierung und der Notenbank Druck macht.

Denn durch die Verkäufe von Anleihen sinken die Kurse und die Renditen steigen. Der Anstieg der Renditen auf zehnjährige US-Staatsanleihen könnte durch diese Bürgerwehr getrieben sein, glaubt Yardeni, der heute die nach ihm benannte Research-Firma leitet. Auch die Notenbanken haben die Investoren im Blick.

Herr Yardeni, die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen hat den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren erreicht. Das hat eine Diskussion um die sogenannten Bond Vigilantes ausgelöst. Sind sie zurück?Ich würde sagen, sie arbeiten an ihrem Comeback. Die Bond-Renditen sind in den vergangenen Jahren weltweit zurückgegangen, weil die Notenbanken eine beispiellose Menge an Anleihen gekauft haben. Das hat die Bond Vigilantes lange Zeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...