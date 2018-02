BERLIN (Dow Jones)--Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer ist erwartungsgemäß zur neuen Generalsekretärin der CDU Deutschlands gewählt worden. Auf einem CDU-Bundesparteitag erhielt sie am Montag in Berlin nach Angaben des Tagungspräsidiums 98,87 Prozent der Stimmen. Für sie votierten 785 Delegierte, neun stimmten mit Nein. Kramp-Karrenbauer ist Nachfolgerin von Peter Tauber. Im Saarland soll ihr der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Tobias Hans, auf den Chefsessel folgen.

Kramp-Karrenbauer hatte unmittelbar vor der Wahl erklärt, es sei für sie keine leichte Entscheidung, dem Saarland den Rücken zu kehren. Man lebe aber in einer Zeit, "die so unruhig ist, die so schwierig ist wie selten zuvor." Menschen hätten Fragen an die Politik und seien diesbezüglich in den letzten Monaten durchaus auch enttäuscht worden. Deswegen komme es im Leben eines jeden Einzelnen zu Situationen, wo man selber Antworten geben müsse. "Ich kann, ich will und ich werde, und deshalb stelle ich mich zur Wahl."

