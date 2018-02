Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts027/26.02.2018/16:30) - Qatar Airways lädt Passagiere dazu ein, neue Destinationen zu entdecken. Die Airline bietet Preisnachlässe auf Qatar-Airways-Flüge zu vielen Destinationen ihres globalen Netzwerkes. Die neue Verkaufsaktion "Atemberaubende Erlebnisse, aussergewöhnliche Angebote" der preisgekrönten Fluggesellschaft bietet Reisenden Rabatte von bis zu 40 Prozent in allen Kabinenklassen. Passagiere, die mit Freunden oder der Familie reisen, können sich dank des Partner-Angebots auf einen Sonderrabatt für die First Class und Business Class der Airline freuen. Qatar Airways Chief Commercial Officer Ehab Amin verkündet: "Wir freuen uns, die neue Verkaufsaktion anbieten zu können und laden unsere geschätzten Passagiere ein, viele aufregende neue Orte in unserem umfangreichen globalen Netzwerk zu entdecken. Fluggäste haben jetzt einen grösseren Anreiz, mit Freunden und Familie zu reisen, da sie unser Partner-Angebot in der First- und Business Class nutzen können. Wir freuen uns darauf, Passagiere an Bord begrüssen zu dürfen." Kunden von Qatar Airways können beim Planen und Buchen ihrer nächsten Reise vom 26. Februar bis zum 07. März 2018 von Ermässigungen in allen Klassen profitieren, die für den Reisezeitraum vom 26. Februar bis 10. Dezember 2018 gelten. Diese ermöglichen es, zu günstigen Preisen neue Teile der Welt zu entdecken, wie zum Beispiel Bangkok ab 560 Franken, Bali ab 674.50 Franken und Colombo ab 703 Franken in der Economy Class. Qatar Airways hat vor Kurzem viele neue Destinationen zu ihrem Netzwerk hinzugefügt, darunter Pattaya, Thailand; Penang, Malaysia und Canberra, Australien. Bitte kontaktieren Sie bei Fragen die Medienstelle panta rhei pr +41 44 365 20 20 Dr. Reto Wilhelm: r.wilhelm@pantarhei.ch Qatar Airways Regional PR Manager - NSW Europe Elise Duverge Biensan, eduverge@uk.qatarairways.com (Ende) Aussender: panta rhei pr Ansprechpartner: Andy Roth Tel.: 044 365 20 20 E-Mail: info@pantarhei.ch Website: www.pantarhei.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180226027

