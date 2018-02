Der japanische Photovoltaik-Hersteller hat die Pläne zum Rückzug seiner Aktien von der New York Stock Exchange (NYSE) veröffentlicht. Derzeit ist Kyocera noch dabei, sein Photovoltaik-Geschäft neu zu ordnen.Der Aufsichtsrat von Kyocera hat dem Ende der Notierung der American Depositary Shares (ADS) der Gesellschaft an der New Yorker Börse zugestimmt und die Abmeldung bei der US-Börsenaufsicht beantragt, wie es in einer offiziellen Mitteilung vom Montag heißt. Zur Begründung heißt es, dass das Handelsvolumen der Aktien in den vergangenen Jahren soweit gefallen sei, dass nun der Punkt erreicht sei, ...

