In Frankfurt trifft sich die internationale Kryptowährungsszene zum Branchentreffen. Der Auftakt ist emotional - und sehr kontrovers.

Programmierer sind zumeist ruhige, rationale Menschen. Geht es aber um die Zukunft ihrer Projekte, kann es laut werden. Das zeigt der Auftakt der "Crypto Assets Conference 2018", einem internationalen Treffen der Kryptowährungsbranche. Bis Dienstag diskutieren auf Einladung der Frankfurt School of Finance and Management rund 330 Teilnehmer aus der Wissenschaft, von Krypto-Firmen, Aufsichtsbehörden und Banken über die Zukunft der noch jungen Branche.

Die Branche erhofft sich von dem Treffen einen Schub für die Professionalisierung ihres lange kritisch beäugten Geschäfts. "2017 war das Jahr der globalen Aufmerksamkeit für Bitcoin. 2018 muss das Jahr der Blockchain-Innovation und der Lenkung der Krypto-Wirtschaft werden", eröffnet Philipp Sandner, Leiter des Blockchain Centers der Frankfurter Privatuniversität, die Konferenz.

Unter welchen Problemen die Branche leidet, zeigt schon der erste Tag der Konferenz. Nach wenigen Stunden liegen die Bruchstellen offen.

Hauptstreitpunkt ist die Frage nach der Regulierung. Während das Jahr 2017 ganz unter dem Eindruck des Kursfeuerwerks bei der weltweit wichtigsten Kryptowährung Bitcoin gestanden hatte, herrscht im Februar 2018 Katerstimmung. Allzu deutlich haben die Schritte der Aufseher in China, Südkorea und anderen Ländern gezeigt, dass die Krypto-Szene in den politischen Fokus gerückt ist.

Am schärfsten äußert sich in Frankfurt Austin Alexander von der größten US-Bitcoin-Börse Kraken. Für ihn sind die klassischen Finanzfirmen, Banken und Vermögensverwalter "Dinosaurier". "Das klassische Finanzsystem wird sterben, so wie Großväter sterben und neue Kinder geboren werden", ruft Alexander in den vollbesetzten Audimax der Frankfurt School. "Die Realität ist doch: das Krypto-System funktioniert und wird immer dezentralisierter."

