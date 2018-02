Baden-Baden (ots) -



Wie man mit einem Nutzgarten glücklich werden kann - Auftakt der großen Gartenaktion in "Kaffee oder Tee - Der SWR Nachmittag" / Mittwoch, 28. Februar 2018, SWR Fernsehen



Eigenes Obst und Gemüse anbauen im Garten oder auf dem Balkon - dafür möchte "Kaffee oder Tee" seine Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern. Zum Auftakt der Aktion "Iss Deinen Garten" am Mittwoch, 28. Februar 2018, zeigt Gärtnermeister Peter Berg aus dem Markgräfler Land, wie man ein Frühbeet warm genug bekommt, um jetzt schon die ersten Gemüsesamen in die Erde zu bringen. Zu sehen jeweils von 16 bis 18 Uhr im SWR Fernsehen.



Vom Anpflanzen bis in den Kochtopf



Äpfel, Birnen, Kirschen, Kartoffeln, Kräuter, Pastinaken oder Zucchini - worauf es beim Pflanzen von eigenem Obst und Gemüse ankommt, darüber informieren die "Kaffee oder Tee"-Experten regelmäßig in der Sendung bis in den Herbst hinein. Sobald die ersten Ernten möglich sind, kochen oder backen die "Kaffee oder Tee"-Spitzenköche regelmäßig dienstags, mittwochs oder freitags mit den geernteten Köstlichkeiten.



Auftakt mit Gärtnermeister Peter Berg



Zum Auftakt von "Iss Deinen Garten" am Mittwoch, 28. Februar, zeigt Gärtnermeister Peter Berg aus dem Markgräfler Land die Vorbereitung des Bodens im Frühbeet. Und im Rahmen einer Live-Schalte aus der Schrebergartenanlage der Gartenfreunde Mannheim-Herzogenried e. V. erklärt Peperoni-Fachmann Anton Kellner, auf was beim Peperoni Säen geachtet werden muss.



"Kaffee oder Tee - Der SWR Nachmittag", montags bis freitags ab 16:05 Uhr, SWR Fernsehen



"Kaffee oder Tee" - auch bei Facebook www.facebook.com/KaffeeOderTee. Bei youtube "einfach kreativ" und als SWR Kaffee oder Tee-App. Mehr "Kaffee oder Tee" gibt's in der SWR Mediathek unter www.swrmediathek.de und unter www.SWR.de/kaffee-oder-tee



