BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, hat abermals keine konkreten Hinweise auf eine weniger lockere Geldpolitik geliefert. Zwar habe das derzeit starke Wachstum im Euroraum die Zuversicht der EZB erhöht, dass ihr Inflationsziel in absehbarer Zeit wieder erreichbar sei. Es sei aber nach wie vor Geduld und Beharrlichkeit erforderlich, um das Preisziel von knapp zwei Prozent nachhaltig zu erreichen, sagte Draghi am Montag vor einem Ausschuss des EU-Parlaments in Brüssel.

Die Wirtschaft der 19 Euroländer wachse robust, während die Arbeitslosigkeit zurückgehe, erklärte der EZB-Chef. Die Notenbank gehe davon aus, dass die Inflation weiter steige, wenn auch nur graduell. Zugleich bestünden unverändert einige Unsicherheiten. Kursschwankungen an den Finanzmärkten und in den Wechselkursen müssten genau beobachtet werden, sagte Draghi mit Blick auf die Börsenturbulenzen von Anfang Februar und den deutlichen Kursanstieg des Euro.

Die EZB nähert sich derzeit einer etwas weniger lockeren Geldpolitik. Fachleute erwarten, dass sie diese Kehrtwende sehr vorsichtig und langsam vollziehen wird. Ein erster Schritt dürfte in einer Änderung ihrer geldpolitischen Kommunikation bestehen, um so eine veränderte Geldpolitik zu signalisieren. Möglicherweise unternimmt die Zentralbank einen ersten Schritt in der kommenden Woche auf ihrer nächsten Zinssitzung./bgf/jsl/stw

