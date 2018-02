IRW-PRESS: Gossan Resources Limited: Gossan führt Bohrungen auf VMS-Zink-Projekt Sturgeon Lake durch

Gossan führt Bohrungen auf VMS-Zink-Projekt Sturgeon Lake durch

26. Februar 2018 - Gossan Resources Limited (GSS:TSX.V, GSR:XFRA) hat mit den Bohrungen auf seinem sehr aussichtsreichen Konzessionsgebiet Sturgeon Lake im östlichen Teil der historischen zinkreichen VMS-Gebiet Sturgeon Lake im Nordwesten von Ontario begonnen. Vier verschiedene vulkanogene Massivsulfid-(VMS)-Ziele hoher Priorität werden mit einem Diamantbohrprogramm von bis zu 2.000 Metern getestet.

Gossans Konzessionsgebiet Sturgeon Lake besteht aus 14 Claims mit einer Grundfläche von 3.088 Hektar, die direkt entlang des Streichens und östlich von sechs historischen VMS-Lagerstätten liegen. Das Management ist davon überzeugt, dass das Konzessionsgebiet Sturgeon das Potenzial hat, eine bedeutende zink-, kupfer- und silberreiche VMS-Lagerstätte zu beherbergen, die jener ähnelt, die von 1970 bis 1991 im bekannten Basismetallcamp abgebaut wurde und rund 18,7 Mio. Tonnen Erz mit einem Gehalt von 8,0% Zink, 1,1% Kupfer, 0,8% Blei, 120 g/t Silber und 0,5 g/t Gold produzierte.

- Eine geologische VTEM-Untersuchung identifizierte drei ostwestlich verlaufende, parallele Horizonte mit starken und sich seitlich ausdehnenden sulfidhaltigen Korridoren entlang des Streichens der ehemals produzierenden VMS-Erzlagerstätten Sturgeon Lake und Lyon Lake. - Geochemische Untersuchungen, die über diesen geophysikalischen Zielen durchgeführt wurden, identifizierten vier verschiedene zusammentreffende Mehrmetallziele. - Mithilfe eines 3D-Maxwell-Modells der geophysikalischen VTEM-Ergebnisse konnten Ausmaß und Ausrichtung der elektromagnetischen Leiter, die mit geochemischen Anomalien zusammenfallen, auf den vier Zielgebieten genauer definiert werden. - Vorherige Bohrungen im südöstlichen Teil des Konzessionsgebiets durchteuften günstige geologische Horizonte mit blauen Quarz-Kristall-Rhyolithen mit hydrothermaler Alteration und Sulfidmineralisierung ähnlich der Rhyolith-Formationen, welche die nahegelegenen Lagerstätten Sturgeon Lake und Lyon Lake beherbergen.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42562/Gr18-02- SL DrillingUnderway(Feb18)F-DEU_PRCOM.001.png

http://www.gossan.ca/projects/pdf/SturgeonLakeRegionalGeology.pdf

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42562/Gr18-02- SL DrillingUnderway(Feb18)F-DEU_PRCOM.002.png

http://www.gossan.ca/projects/pdf/SturgeonLakeAnomalies.pdf

Dr. Hamid Mumin P.Geo., ein Director von Gossan, hat die wissenschaftlichen und technischen Daten in dieser Pressemeldung in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

PDAC Gossan ist am Sonntag, 4. März, sowie am Montag, 5. März, an Stand 2615A im Investors Exchange Forum auf der 2018 Prospectors and Developers Convention (PDAC) im Toronto Convention Centre vertreten. Über Gossan Gossan Resources Limited verfügt über ein breitgefächertes Portfolio aus Multi-Element-Lagerstätten, die Gold, Platingruppen- und Basismetalle sowie spezielle Metalle für grüne Batterieanwendungen, Vanadium, Titan, Tantal, Lithium und Chrom enthalten. Außerdem hat Gossan eine große Lagerstätte mit hochreinem, magnesiumreichem Dolomit und verfügt über Voraus- und Produktionslizenzgebührenbeteiligungen in Höhe von 100.000 $ pro Jahr an einer Frac-Sand-Lagerstätte. Alle Mineralexplorations- und -erschließungskonzessionsgebiete von Gossan befinden sich in Manitoba und im Nordwesten von Ontario. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt auf der Exploration seines zinkreichen, polymetallischen Konzessionsgebiets Sturgeon Lake im Grünsteingürtel Sturgeon Lake im Nordwesten von Ontario . Das Unternehmen notiert an der TSX Venture und and der Frankfurter Börse / Freiverkehr & Xetra und verfügt zurzeit über 33.580.400 ausstehende Stammaktien.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gossan.ca oder über:

Douglas Reeson, Chairman & CEO Gossan Resources Limited Tel: (416) 533-9664 E-Mail: dreeson@gossan.ca Kathy Ringland, Office Manager Tel.: (204) 943-1990

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42562 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42562&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA38341 51068

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA3834151068

AXC0203 2018-02-26/17:14