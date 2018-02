Hannover / Bremen (ots) -



- Mars Petcare/Food, Sparkasse Bremen und Phoenix Contact Electronics erreichen im Wettbewerb «Beste Arbeitgeber in Niedersachsen-Bremen 2018» die Top-3-Platzierungen bei den Großunternehmen



- Great Place to Work Initiative zeichnet 16 Unternehmen aus Niedersachsen und Bremen für ihr Engagement bei der Gestaltung guter und attraktiver Arbeitsplätze aus



Die Gewinner des Länderwettbewerbs «Beste Arbeitgeber in Niedersachsen-Bremen 2018» stehen fest. Rund 12.000 Beschäftigte aus 52 Unternehmen beurteilten dabei die Attraktivität ihres Unternehmens als Arbeitgeber. Zudem stellten sich die teilnehmenden Unternehmen einer unabhängigen Prüfung der Qualität ihrer Personalmaßnahmen durch das Great Place to Work Institut. 16 Unternehmen aus Niedersachsen und Bremen können sich nun glücklich schätzen: ihnen gelang der Sprung auf die diesjährige Liste der besten Arbeitgeber. Die Auszeichnungen wurden jetzt im Haus der Region Hannover feierlich übergeben - bereits zum fünften Mal.



Die Preisträger des Wettbewerbs «Beste Arbeitgeber in Niedersachsen-Bremen 2018» - differenziert nach Größenklassen



Die Spitzenplätze in der Größenklasse der Unternehmen mit über 250 Beschäftigten belegen in diesem Jahr das Konsumgüterunternehmen Mars Petcare/Food aus Verden an der Aller (Platz 1), die Sparkasse Bremen (2), Phoenix Contact Electronics aus Blomberg (3) sowie der Fernleitungsbetreiber Gasunie Deutschland Services aus Hannover (4).



Preisträger in der Kategorie der mittleren Unternehmen mit 50 bis 250 Mitarbeitenden gehen an die IT-Beratung mindsquare aus Seelze (Platz 1), Gundlach Bau und Immobilien aus Hannover (2) sowie die Beratungsgesellschaft WMS Treuhand aus Osnabrück (3).



Die Top-Platzierungen bei den kleinen Unternehmen mit 10 bis 49 Beschäftigten erreichen die Bittrich & Bittrich Steuerberatungsgesellschaft aus Lüneburg (Platz 1), die ELBE Baubetreuungs- und Betriebsgesellschaft aus Sottrum (2) und das Vermessungsbüro Ehrhorn aus Achim (3).



Auf den weiteren Plätzen folgen hier die Steuerberatungsgesellschaft HSP STEUER aus Hannover (4), das IT-Unternehmen RouxIT aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste (5), die Reichenberger & Partner Steuerberatungsgesellschaft aus Lingen (Ems; 6), der unabhängige Hostinganbieter Profihost aus Hannover (7), der Kettler Personalservice aus Buxtehude (8) sowie AMCON Analytical Marketing Consulting aus Cloppenburg (9).



Partner der 2013 ins Leben gerufenen Great Place to Work Initiative «Beste Arbeitgeber in Niedersachsen-Bremen» sind der Kommunalverband Region Hannover, der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW), Das Demographie Netzwerk e.V. (ddn) und die Initiative Ludwig Erhard Preis e.V. (ILEP).



Fotos der Preisverleihung vom 23. Februar 2018 im Haus der Region Hannover sind hier abrufbar: https://www.flickr.com/photos/130810146@N06/albums/72157692597743734



Gute Arbeitsplatzkultur zahlt sich aus



"Die Auszeichnungen stehen für ein glaubwürdiges Management, das fair und respektvoll mit den Beschäftigten zusammenarbeitet, für eine hohe Identifikation der Mitarbeitenden und für einen starken Teamgeist", sagte Frank Hauser, Geschäftsführer bei Great Place to Work, anlässlich der Preisverleihung.



Durchschnittlich bescheinigen vier Fünftel (81%) der Beschäftigten der aktuellen Preisträger ihrem Unternehmen eine vertrauenswürdige, wertschätzende und förderliche Qualität als Arbeitgeber; in 'normalen' Betrieben in Deutschland tut dies nur jeder zweite Mitarbeitende (56%). Eine gute und attraktive Arbeitsplatzkultur zahlt sich für die Unternehmen aus:



"Unsere Auswertungen zeigen, dass Unternehmen mit einer von Vertrauen, Stolz und Teamgeist geprägten Zusammenarbeit wirtschaftlich erfolgreicher und besser für die Zukunft aufgestellt sind", so Hauser. "Im Vergleich zu 'durchschnittlichen' Unternehmen profitieren sie von einem deutlich stärkeren Engagement ihrer Mitarbeitenden, von einem bis zu 50 Prozentpunkte niedrigeren Krankenstand und von bis zu dreifach höheren Bewerberquoten."



Hintergrundinformationen zum Wettbewerb



Vorausgegangen waren den Auszeichnungen ausführliche Mitarbeiterbefragungen in den am Wettbewerb teilnehmenden Unternehmen sowie eine Befragung des Managements zu förderlichen Maßnahmen der Personalarbeit.



Die anonym durchgeführte Befragung der Mitarbeitenden umfasst rund 60 Einzelfragen. Im Mittelpunkt stehen dabei zentrale Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen und Fairness in der Zusammenarbeit, Führungsqualität, persönliche Anerkennung und Wertschätzung, Partizipationsmöglichkeiten, berufliche Unterstützung und Entwicklung, betriebliche Gesundheitsförderung, Work-Life-Balance, Identifikation mit der Arbeit sowie die Bindung der Mitarbeitenden an den Arbeitgeber.



Die besten Arbeitgeber werden auf Basis von Durchschnittswerten und Benchmarks des gesamten Teilnehmerfeldes ermittelt. Das unmittelbare Urteil der jeweils eigenen Mitarbeitenden der Unternehmen macht zwei Drittel der Gesamtbewertung aus.



Der Great Place to Work Wettbewerb «Beste Arbeitgeber in Niedersachsen-Bremen» fand bereits zum fünften Mal statt. Ziel der 2013 ins Leben gerufenen Initiative ist es, die Arbeitgeber der Region bei der Entwicklung einer zukunftsorientierten Arbeitsplatzkultur zu fördern und den gesamten Wirtschaftsstandort und seine Unternehmen zugleich durch ein eigenes Qualitätssiegel für Arbeitsplatzqualität und Arbeitgeberattraktivität zu stärken.



Alle Teilnehmer profitieren, unabhängig von einer Platzierung auf der Besten-Liste, von der differenzierten Standortbestimmung und wichtigen Impulsen für ihre Weiterentwicklung als gute und attraktive Arbeitgeber. Dachwettbewerb ist der bundesweite Great Place to Work Wettbewerb «Deutschlands Beste Arbeitgeber», der bereits seit 2002 jährlich durchgeführt wird.



Anmeldung zum Folgewettbewerb ab sofort möglich



Für den Folgewettbewerb «Beste Arbeitgeber in Niedersachsen-Bremen 2019» können sich Unternehmen aller Größen und Branchen - sowie auch Non-Profit-Organisationen und öffentliche Arbeitgeber jeder Art - ab sofort anmelden unter: www.greatplacetowork.de. Die Teilnahme an den Befragungen ist auch außer Konkurrenz möglich.



Über Great Place to Work®



Great Place to Work® ist ein international tätiges Forschungs- und Beratungsnetzwerk, das Unternehmen in rund 50 Ländern weltweit bei der Entwicklung einer attraktiven und zukunftsorientierten Arbeitsplatzkultur unterstützt.



Neben individuellen Leistungsangeboten zur Standortbestimmung und Weiterentwicklung der Arbeitsplatzqualität ermittelt das Institut im Rahmen überregionaler, regionaler und branchenspezifischer Benchmarkings in Zusammenarbeit mit namhaften Partnern regelmäßig sehr gute Arbeitgeber und stellt diese der Öffentlichkeit vor. Das deutsche Great Place to Work® Institut wurde 2002 gegründet und beschäftigt am Standort Köln derzeit rund 90 Mitarbeitende.



OTS: Great Place to Work® Institut Deutschland



