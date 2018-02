Am Nachmittag rutschte die Gemeinschaftswährung auf 1,2290 US-Dollar. Nach dem Tageshöchststand am Mittag bei 1,2355 US-Dollar war der Kurs wieder abgebröckelt. Der Schweizer Franken hat sich am Montag per Saldo etwas abgeschwächt. Am späten Nachmittag kostete der Euro 1,1531 CHF nach 1,1507 am Morgen. Der US-Dollar legte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...