Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf Kreise. Die Mitarbeiter würden "mit hoher Wahrscheinlichkeit" künftig in Frankfurt oder in Madrid arbeiten. Paris sei hingegen als Standort aus dem Rennen gefallen. Die Credit Suisse habe nach Gesprächen mit lokalen Behörden, Regulatoren und Regierungsbeamte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...