Schon im Jahr 2012 kündigte die Commerzbank vollmundig an, das eigene Filialnetz zu modernisieren. Ursprünglich war dabei geplant, dass spätestens im Jahr 2019 alle 1.006 Filialen umgebaut sind. Diese Pläne geraten aber augenscheinlich derzeit ins Stocken. So ist die Rede nur noch davon, dass bis 2022 500 Filialen, also rund die Hälfte, fertig sind. So zumindest die Aussage von Susanne Fleckenstein, Leiterin des Filialmanagements der Commerzbank.

Wo genau die Probleme liegen, ist jedoch ...

