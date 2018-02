Mit kostenlosen Bussen und Bahnen will die Regierung das Feinstaubproblem in den Städten lösen. Doch das wird nicht gelingen. Denn auch Diesel-Busse pusten Schadstoffe in die Luft - zum Teil sogar mehr als Diesel-Pkw.

Deutschlands Städte haben ein Feinstaubproblem. Ein Ansatz: Der kostenlose öffentliche Nahverkehr soll es lösen. Derzeit berät sich der Bund mit den Bürgermeistern der Städte Mannheim, Reutlingen, Herrenberg, Bonn und Essen, wie der Plan umgesetzt werden soll. In den fünf Städten soll die kostenlose Nutzung von Bus und Bahn getestet werden.

Die Bundesregierung hofft, dass so mehr Menschen ihren eigenen Pkw zu Hause stehen lassen und stattdessen mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Städte fahren. In den Medien wurde deswegen Kritik laut. Unisono hieß es, dass den Verkehrsbetrieben die Kapazitäten fehlen würden. Unklar sei auch, wie das Vorhaben finanziert werden solle. Außerdem sei nicht absehbar, wie viele Menschen dann tatsächlich vom Auto auf Bus oder Bahn umsteigen würden. Ein Kritikpunkt allerdings wurde in der hitzigen Debatte vergessen. Der Punkt, dass der öffentliche Nahverkehr das Schadstoffproblem nicht löst.

Diesel-Busse pusten nämlich nicht weniger Stickoxide (NOx) in die Luft als Diesel-Pkws. Zum Teil sorgen sie sogar für eine höhere Belastung. In den Medien wurde zwar zuletzt mit dem Verweis auf eine Studie des International Council on Clean Transportation (ICCT) oftmals das Gegenteil geschrieben. Demnach seien Diesel-Pkw der Schadstoffklasse Euro 6 dreckiger als Diesel-Busse derselben Klasse. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Eine genauere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...