New York - Die Wall Street hat am Montag an ihre kräftige Erholung von Ende letzter Woche angeknüpft. Der Dow Jones Industrial rückte nach der ersten Handelsstunde um 0,63 Prozent auf 25 470,18 Punkte vor.

Für den breit gefassten S&P 500 ging es zum Wochenstart um 0,32 Prozent auf 2756,09 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 0,56 Prozent auf 6935,11 Punkte. Damit nähert sich der technologielastige Index wieder seinem Ende Januar erreichten Rekordhoch bei 7022,97 Zählern. Schlechter als erwartet ausgefallene Daten vom US-Häusermarkt hatten am Montag auf die Börsenkurse keinen Einfluss.

Nachdem am Freitag bereits der fortgesetzte Rückgang der Rendite zehnjähriger US-Anleihen für Erleichterung gesorgt hatte, ging auch am Montag die Rendite weiter zurück. Aktuell liegt sie bei 2,83 Prozent. Noch zu Monatsbeginn hatte die Furcht vor einem überraschend schnellen Renditeanstieg für einen Ausverkauf am Aktienmarkt gesorgt.

Volkswirt Daan Struyven von der US-Bank Goldman Sachs mahnt derweil zur Vorsicht: Sollte die Rendite zehnjähriger Anleihen ...

