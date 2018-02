Das Analysehaus Warburg Research hat Rocket Internet nach einer Reduzierung der Beteiligung an Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Da die Start-Up-Schmiede keinen Platz im Aufsichtsrat des Essenslieferanten habe, habe sie auch keinen strategischen Einfluss, schrieb Analyst Lucas Boventer in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher sollte der Verkauf nicht überrascht haben und eher als Maßnahme gesehen werden, Risiken im Portfolio von Rocket zu verringern./ck/ajx Datum der Analyse: 26.02.2018

