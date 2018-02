Der legendäre Investor Warren Buffett hat wieder Milliarden verdient und erklärt in dem neuesten seiner berühmten Briefe an seine Aktionäre, wie genau, und dass die Hälfte in etwa durch Trumps Steuerrefom zustande kam. Doch das interessanteste in dem diesjährigen Jahresbericht ist ein Wette, die Buffett eingegangen ist und gewonnen hat - und die der Fondsindustrie gar nicht gefallen dürfte.Die Wette hatte Buffett hat vor zehn Jahren, am 19. Dezember 2007, abgeschlossen. Der Einsatz: 318.250 Dollar, angelegt in so genannte Strip Binds, also zinslose US-Staatsanleihen im Nominalwert von 500.000 Dollar, die damals für eine Kurs von etwa 64 Prozent zu haben waren. Sein Gegner: Die Vermögensverwaltung Protége Partners, die auf Hedgefondinvestments spezialisiert ist. Die setzte die selbe Summe exakt gleich ein und die eine Million Dollar, die im Dezember 2017 fällig geworden wären, sollten an eine wohltätige Organisation gehen....

