die Aktie von Bayer könnte kurz vor einem Durchbruch nach oben stehen, meinen charttechnische Analysten. Wenn die Aktie die leichten Kursgewinne der letzten Tage fortsetzt, könnte in den nächsten Handelstagen ein regelrechter Run nach oben entstehen, heißt es. Denn: Die Aktie hatte in einem übergeordneten charttechnischen Abwärtstrend bereits den Weg in Richtung früherer Tiefs unterhalb von 100 Euro angetreten. Es drohte der Rutsch in Richtung eines Kursbereichs von etwa 85 ... (Frank Holbaum)

