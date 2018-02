Es ist noch gar nicht lange her, als Walt Disney mit dem neuesten Teil der Star Wars Saga die Kinokassen sprengte. Doch schon jetzt hat das Medienunternehmen mit "Black Panther" den nächsten Blockbuster in der Hand. Schon in den ersten Tagen konnte der Film 235 Millionen Dollar einspielen und damit einen Rekord für Februar-Starts in Nordamerika aufstellen.

Darüber hinaus handelt es sich um den besten Start eines Films, der keine Fortsetzung ist und darüber hinaus um den besten Start aller ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...