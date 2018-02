Boeing hat mit dem Schweizer Unternehmen Oerlikon einen neuen Partner gefunden. In einer zunächst sechsjährigen Zusammenarbeit wollen die beiden Unternehmen neue 3D-Drucker-Materialien entwickeln und 3D-Druckverfahren standardisieren. Ziel sind dabei Materialien, die den hohen Anforderungen in Luft- und Raumfahrt gerecht werden. In Sachen 3D-Druck gilt Boeing als Pionier und konnte als erster Flugzeughersteller im vergangenen Jahr ein 3D-gedrucktes Titanteil in ein Verkehrsflugzeug einbauen.

