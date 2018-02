Die Deutsche Post liegt noch immer im Streit mit der Gewerkschaft Verdi, welche für rund 130.000 Beschäftigte bessere Arbeitsbedingungen fordert. Unter anderem soll der Lohn um sechs Prozent erhöht werden, außerdem will die Gewerkschaft durchsetzen, dass Mitarbeiter künftig einen Teil der Lohnerhöhung in Urlaubstage umwandeln können. In der kommenden Woche treffen sich beide Parteien nun in Much bei Bonn, um einen Kompromiss zu schließen.

