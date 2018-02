Ende Januar gab Aphria Inc., ein lizensierter Hersteller von Marihuana-Produkten, bekannt, Mitbewerber Nuuvera aufkaufen zu wollen. Dafür wurden 1 US-Dollar sowie 0,3546 Anteile je Aktie von Nuuvera geboten. In einem durch und durch ungewöhnlichen Schritt kündigte das Unternehmen jetzt an, weniger bieten zu wollen. Während die Aktienanteile unverändert bleiben, werden nur noch 0,6 US-Dollar an Barmitteln geboten. Nuuvera ist damit sogar einverstanden und spricht in einer Pressemitteilung davon, ... (Robert Sasse)

