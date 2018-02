Merck will sein Engagement im asiatischen Raum weiter verstärken. Im November 2016 hatte der Konzern bereits eine Investition von 80 Millionen Euro für seinen chinesischen Standort Nantong bekanntgegeben. Jetzt sollen noch einmal 40 Millionen Euro mehr in den nächsten zwei Jahren nach Asien fließen. Projekte des Pharmakonzerns laufen derzeit in Südkorea, Indien und China.

Neue Anlagen sollen zusätzliches Wachstum ermöglichen und gleichzeitig zu einer Verkürzung der Lieferzeiten beitragen. ... (Robert Sasse)

