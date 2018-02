Die Beratungen der Bundesregierung mit den Kommunen über einen Ausbau des ÖPNV gehen weiter. Mitte März sollen konkrete Pläne auf dem Tisch liegen.

Bis Mitte März wollen Bonn und vier weitere Kommunen Vorschläge auf den Tisch legen, wie mehr Menschen zu einem Umstieg auf den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bewegt werden könnten. Einen flächendeckenden kostenlosen Personennahverkehr unter Einbeziehung beteiligter Verkehrsverbünde sieht der Bonner Oberbürgermeister Ashok Sridharan kurzfristig jedoch nicht. Es fehle an zusätzlichen Bussen und Straßenbahnen, auch an Personal, sagte er dem Handelsblatt. Zudem bestehe weiterhin eine erhebliche Finanzierungslücke.

Zwar habe der Bund Geld für eine Testphase zugesagt, das aber stehe aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Regierungsbildung unter Vorbehalt und sei außerdem nicht von Dauer. Allein in Bonn beliefe sich der jährliche Zuschussbedarf auf 120 Millionen Euro im Jahr, sagte das Bonner Stadtoberhaupt.

Im Kampf gegen schmutzige Luft in vielen deutschen Städten hatten Beamte des Bundesumweltministeriums am Montagmittag gute zwei Stunden mit den Bürgermeistern von fünf Kommunen über kostenlosen Nahverkehr beraten, den die Bundesregierung in die Diskussion eingebracht hatte. Testgebiete sollten nach den Vorstellungen der Bundesregierung neben Bonn auch die Städte Essen, Herrenberg, Mannheim und Reutlingen werden.

Die ausgewählten Städte weisen jeweils niedrige, mittlere oder höhere Grenzwertüberschreitungen bei Stickoxiden auf und repräsentieren damit exemplarisch verschiedene Situationen der Luftbelastung. Sridharan sprach von einem "sehr konstruktiven Gespräch", in dem alle Argumente und Bedenken ausgetauscht worden seien. "Wir müssen mehr Anreize schaffen, dass mehr Menschen öffentliche Verkehrsmittel nutzen", ...

