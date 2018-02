Die Finanzaufsicht Bafin nimmt die Beteiligung des chinesischen Autoherstellers Geely an Daimler unter die Lupe. Im Zentrum steht ein komplexer Derivatedeal.

Der schnelle und überraschende Aufstieg von Geely zum Daimler-Großaktionär ruft die Finanzaufsicht Bafin auf den Plan. Die Bonner Behörde habe eine Routineprüfung eingeleitet, sagte eine Bafin-Sprecherin am Montag dem Handelsblatt. "Wie in anderen vergleichbaren Fällen sehen wir uns natürlich an, ob die Stimmrechtsveränderungen bei Daimler rechtzeitig gemeldet wurden."

Wenn ein Investor einen bestimmten Prozentsatz der Stimmrechte an einem börsennotierten Unternehmen über- oder unterschreitet, muss er dies dem Unternehmen und der Bafin innerhalb von vier Handelstagen mitteilen. Ob sich Geely an diese Regeln gehalten hat und welche Rolle die Banken bei dem Deal gespielt haben, will die Bafin nun genauer unter die Lupe nehmen.

So lief der Deal ab

Finanzkreisen zufolge lief das Geschäft in zwei Schritten ab: Zunächst strukturierte der chinesische Automobilhersteller seinen Einstieg bei dem Stuttgarter Konzern so, dass die normalerweise für reine Aktienkäufe geltende Meldeschwelle von drei Prozent umgangen werden konnte.

Der Konzern nutzte dafür die Kombination aus Aktien und Optionen. Eine solche gemischte Position ist erst ab fünf Prozent meldepflichtig. Finanzkreisen zufolge erwarb Geely eine Beteiligung, die aus Aktien und Derivaten bestand und knapp ...

