FrankfurtFrankfurt - Zumindest vorerst scheint die Zeit der heftigen Verluste vorbei zu sein, für den Wochenauftakt wird mit Gewinnen gerechnet, so die Deutsche Börse AG. Vergangene Woche habe sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seitwärts bewegt und sei mit 12.483 Punkten aus dem Handel gegangen, am Montagmorgen seien es knapp 12.600 Zähler nahezu 1 Prozent im Plus.

