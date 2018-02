Changsha, China (ots/PRNewswire) - Am 8. Februar veranstaltete SANY in Changsha das Summit of Global Dealers [Treffen der weltweiten Händler], das unter dem Motto "Innovation, Wandel, Digitalisierung und Win-win" stand. Rund 300 Vertreter von SANY Händlern aus 60 Ländern der Welt, z. B. aus den USA, Deutschland, Indien, Kuwait, Thailand, Südafrika etc., sprachen mit dem Topmanagement von SANY, um die Geschichte, die internationale Strategie und den Dreijahresplan für die Zukunft kennenzulernen. Außerdem erhielten sie das Schulungsprogramm zu SANY-Produkten, diskutierten die Marketing-Taktiken im Überseemarkt und den Win-win-Entwicklungsplan. Bei dieser Gelegenheit unterzeichnete SANY Heavy Industry International Headquarters mit 61 Händlern eine Vereinbarung über das Umsatzziel für 2018 und leitete damit ein neues Kapitel in der internationalen Entwicklung ein.



Hr. Xiang Wenbo, Group Director von SANY und President von SANY Heavy Industry, Hr. Liang Linhe, Group Director von SANY und Chairman von SANY Pump Machinery, Hr. Fu Weizhong, Vice President von SANY Heavy Industry und Chairman von SANY Port Machinery, Hr. He Dongdong, CEO von Rootcloud, und Hr. Zhou Wanchun, Director von SANY Heavy Industry International Headquarters, nahmen an den jeweiligen Aktivitäten des Treffens teil.



SANY konnte seine internationale Präsenz rapide erweitern



Hr. Xiang Wenbo hielt am Hauptveranstaltungsort des SANY Summit of Global Dealers 2018 eine Grundsatzrede.



Zuerst begrüßte Hr. Xiang Wenbo im Namen des Chairman von SANY, Hr. Liang Wengen, und des Verwaltungsrates von SANY die ausländischen Händler und bedankte sich herzlich für ihre Unterstützung und Hilfe, die sie SANY seit Jahren geben, und überbrachte den Händlern und anderen Teilnehmern die besten Wünsche zum chinesischen Neujahr. Xiang Wenbo hob hervor, dass die Händler von SANY in der Welt seit Jahren hervorragende Beiträge geleistet und SANY damit zum führenden Unternehmen in der Belt & Road Initiative gemacht haben. Dank der gemeinsamen Anstrengungen aller Händler verdoppelten sich der Umsatz und Gewinn von SANY im Jahr 2017 und der Cashflow erreichte einen neuen Rekord.



Hr. Xiang Wenbo betonte, dass das internationale Management von SANY im Jahr 2017 eine grundlegende Reform und Transformation erfahren hat, bei der die operativen Ideen von Chairman Liang Wengen umgesetzt wurden, die durch "zwei Trennungen, Zweiradantriebe und drei Wagen" gekennzeichnet sind. Diese Reform führte zu einem rapiden Wachstum der internationalen Entwicklung von SANY. Hr. Xiang hoffte, dass SANY und alle seine Händler im kommenden Jahr zwei Aufgaben abschließen werden. Erstens, die Entwicklung von absolut konkurrenzfähigen Produkten, was die Aufgabe von SANY ist. Zweitens, die Bereitstellung des bestmöglichen und extrem kundenfreundlichen Services, was die Aufgabe von SANY und seiner Händler ist. Er sagte: "Lasst und Hand in Hand voranschreiten und SANY zu einem Weltklassekonzern machen."



Hr. Zhou Wanchun stellte die internationale Strategie und den Dreijahresplan von SANY vor. Gemäß diesem Plan wird sich SANY in fünf Jahren zum führenden Weltklassekonzern seiner Branche entwickeln. Während des Treffens hielt der CEO von Rootcloud, Hr. He Dongdong, eine Grundsatzrede über Rootcloud. Verschiedene Abteilungen von SANY Heavy Industries gaben Präsentationen über Plan für die internationale Tätigkeit von SANY und die Produkte.



Die Händler sagten, dass bei dem Treffen die Grenzen zwischen Ländern, Rassen und Kulturen abgebaut worden sind. Die Teilnehmer diskutierten die gemeinsame Entwicklung und stärkten damit das gegenseitige Vertrauen, erhielten eine klarere Ausrichtung und erreichten größeres Vertrauen in die internationale Entwicklung von SANY.



Neue Mechanismen stimulierten neue Kraft



Im Rahmen des neuen Systems unterstützte SANY die Händler direkter und effizienter und reagierte im Jahr 2017 schneller auf den Markt. Mehr als 20 Händler wurden im Jahr 2017 befördert oder unter Vertrag genommen. Das neue Managementsystem stellte sicher, dass SANY in seiner internationalen Entwicklung eine neue Dynamik und Vitalität erhielt.



Mithilfe der Unterstützung aller ausländischen Händler organisierte SANY über 500 Werbeveranstaltungen, Wettkämpfe und Veranstaltungen mit Probefahrten, bei denen seine Ausrüstung in den ausländischen Märkten vermarktet wurde. Mehrmals wurden wichtige und große Kunden in die Zentrale von SANY eingeladen und gleichzeitig die Standardisierung der SANY-Geschäfte vorangetrieben. Hier ist anzumerken, dass die SANY-Teams gemeinsam mit den Händlern "gearbeitet und Entscheidungen getroffen" haben, um den Erfolg der SANY-Händler zu sichern, und zum Geschäft von SANY beizutragen.



Die Win-win-Partnerschaft zwischen SANY und seinen ausländischen Händlern hat ein bisher nie da gewesenes Niveau erreicht. Während des Treffens tauschen die hervorragenden ausländischen Händler von SANY ihre Erfahrung über die erfolgreiche Zusammenarbeit mit SANY aus und SANY unterzeichnete mit 61 ausländischen Händlern Vereinbarungen über Verkaufsziele. Gleichzeitig zeichnete SANY 19 Händler aus, die 2017 Star- und Gold-Gewinner sowie Gewinner von Special Awards waren.



Laut Hr. Zhou Wanchun haben die Händler seit Jahren enorme Anstrengungen unternommen und hart gearbeitet und sie sind die wichtigste Kraft, die SANY hilft, trotz der schwierigen weltwirtschaftlichen Bedingungen stabiles Wachstum in den Überseemärkten zu erzielen. Die Exportzahlen in China zeigen, dass Betonanlagen, Rammgeräte, Aushubgeräte und Hebezeuge von SANY unvermindert die führende Position in der Branche einnehmen, was auf die harte Arbeit und die Beiträge der ausländischen Händler von SANY zurückzuführen ist.



Hinter der besten Qualität von SANY



Um den SANY-Händlern zu helfen, die SANY-Kultur besser zu verstehen und die Qualität der SANY-Ausrüstung mit eigenen Augen zu sehen, wurden die Teilnehmer zu einem Besuch des Workshop Nr. 18 im SANY Changsha Industrial Park, der als Vorzeigebetrieb für Chinas intelligente Fertigung bekannt ist, sowie der Montagelinie für Kleinkräne im SANY Ningxiang Industrial Park eingeladen, um die Leistung der Straßenwalzen und Kräne selbst zu sehen und zu erleben.



Im Nr. 18 Workshop und auf der Montagelinie für Kleinkräne im SANY Ningxiang Industrial Park stellte der Führer den Händlern die vielen Produkte von SANY in fließendem Englisch vor, wie z. B. Betonmaschinen, Straßenbaumaschinen, Kräne und Bagger etc. Die schlanke Fertigung und das intelligente Management von SANY haben sie tief beeindruckt. Insbesondere nachdem sie sich im intelligenten Workshop die automatische Produktionslinie für Pumpwagen angesehen hatten, waren die Händler in der Lage, die Kraft von SANY bei intelligenter Fertigung voll und ganz zu verstehen.



Nahezu 400 Kunden und Gäste aus der ganzen Welt kamen zur Vorführung und konnten sich die Straßenwalzen und Kräne selbst ansehen. Führungskräfte von SANY Heavy Industry stellten den Händlern die hervorragende Leistung und Qualität von zwei Kategorien von SANY-Produkten vor. Viele der Händler fuhren vor Ort mit den Straßenwalzen und Kränen. Dabei staunten sie über die qualitativ hochwertigen, Hightech- und personenorientierten Neuheiten von SANY und wollten gar nicht mehr aus den Maschinen aussteigen.



Die Händler waren von dem Treffen tief beeindruckt. Alle waren der Meinung, dass ihnen das Treffen geholfen hat, SANY besser zu verstehen und mehr Vertrauen in die Zukunft von SANY zu haben, womit eine solide Grundlage für eine breitere Zusammenarbeit geschaffen wurde.



Alle SANY-Teilnehmer und SANY-Händler, egal ob neue oder alte Freunde, haben den gleichen Traum, SANY-Geräte an die ganze Welt zu verkaufen und den Ruf von SANY in der Welt aufzubauen. Hr. Xiang Wenbo ist fest davon überzeugt, dass die Marke SANY mit vereinten Kräften einen größeren Bekanntheitsgrad erlangen und SANY der Welt qualitativ hochwertigere Produkte und effizientere Dienstleistungen zur Verfügung stellen wird, während gleichzeitig größere Werte für alle Beteiligten geschaffen werden.



