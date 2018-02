Uniper und Gazprom sind aktuell nicht gut aufeinander zu sprechen. Das russische Gasunternehmen will die bestehenden Gaslieferverträge neu verhandeln. Nach Auffassung von Gazprom seien die Preise zu gering angesetzt, was sich so schnell wie möglich ändern soll. Uniper hat da freilich eine etwas andere Auffassung und so konnte keine Einigung erzielt werden. Diese soll nun eine eigens dafür einberufene Schiedskommission bringen.

Konkrete Details zu bestehenden Verträgen und den Forderungen ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...