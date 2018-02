An Partnern mangelt es Wirecard weiterhin nicht. Seine Kooperation mit der Reisebank vertieft der Zahlungsdienstleister jetzt. Die App bankomo soll dafür mit neuen Zahlungsoptionen ausgestattet werden. Künftig werden Nutzer ihr Konto dort auch per Barzahlung aufladen können. Möglich soll das in einem Partnernetzwerk von rund 9.000 Filialen sein.

Es reicht dafür aus, in der bankomo-App einen Barcode zu erstellen, der dann an der Supermarktkasse gescannt wird. Bankomo entstand von Beginn ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...