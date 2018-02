Die Berliner Polizei ist in den vergangenen Monaten vor allem durch eine Serie von Pannen und Missständen in die Schlagzeilen geraten - jetzt muss der Chef gehen.

Nach einer Serie von Ermittlungspannen und Missständen stand Berlins Polizeichef seit Monaten in der Kritik, nun kam der Rauswurf: Klaus Kandt ist am Montag in den Ruhestand versetzt worden. Innensenator Andreas Geisel (SPD) stellte den 57-Jährigen ab sofort frei, um einen Neuanfang zu erreichen. Es müsse eine Kultur her, in der offen über Fehler gesprochen werden könne. Kandt habe nicht sein Vertrauen für den nötigen Neuanfang, sagte Geisel.

Kandt hatte die Berliner Polizei mit ihren rund 22.000 Mitarbeitern rund fünf Jahre lang geführt. Er stand zuletzt mehrfach in der Kritik. Für Schlagzeilen sorgte etwa die Polizeiakademie, wo sich Ausbilder über Disziplinlosigkeit von Polizeianwärtern bis hin zu kriminellen Bewerbern beschwert ...

