Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. Dabei gelang es dem SMI der Sprung über die Schwelle von 9'000 Punkten, unter die der Leitindex Anfang Monat gefallen war. Schwung kam zum Wochenstart dabei von den starken US-Börsen. Rückläufige Zinsen für Staatsanleihen in den Vereinigten Staaten heiterten die Stimmung dort wieder auf und liessen die Kurse auch am Montag steigen. Dabei verspricht diese Woche weiterhin spannend zu bleiben, hält doch der neue Fed-Chef Jerome Powell am Dienstag seine erste Rede. Anleger hoffen dabei auf Informationen zur geplanten Anzahl an Zinsschritten dieses Jahr.

Am Berichtstag selbst erreichten die Anleger aus den USA Daten zu Neubauverkäufen. So sind die Verkäufe neuer Häuser im Januar zum zweiten Mal infolge deutlich gefallen und gingen im Vergleich zum Vormonat um 7,8 Prozent zurück. In Europa richtete sich die Aufmerksamkeit der Anleger derweil auf eine Rede von Mario Draghi. Darin hat der EZB-Präsident abermals keine konkreten Hinweise auf eine weniger lockere Geldpolitik geliefert. Es sei nach wie vor Geduld und Beharrlichkeit erforderlich, um das Inflationsziel von knapp zwei Prozent nachhaltig zu erreichen, sagte Draghi in Brüssel.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Montag 0,87% höher bei 9'026,11 Punkten. Der ...

