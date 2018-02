ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem kräftigen Plus hat der schweizerische Aktienmarkt den ersten Handelstag der neuen Woche beendet. Die positive Eröffnung an der Wall Street schob die Kurse im späten Geschäft deutlicher nach oben. Insgesamt sprachen Marktteilnehmer jedoch von einem recht impulslosen Geschäft. Die Anleger hätten sich vor der Rede des neuen US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell am Dienstag, sowie dem Ergebnis der Parlamentswahl in Italien und dem Ausgang der Befragung der SPD-Mitglieder zur großen Koalition in Deutschland am Sonntag zurückgehalten.

Als entscheidend für die Aktienmärkte sei jedoch vor allem die Entwicklung auf der Zinsseite. "Sollten die Zinsen weiter steigen, geht es mit den Aktienbewertungen steil nach unten", sagte ein Händler. Hier gab es zu Wochenbeginn leichte Entspannung. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen in den USA fiel auf 2,84 Prozent, nachdem sie in der Vorwoche mit Ständen in der Nähe von 3,00 Prozent noch auf den höchsten Stand seit vier Jahren geklettert war.

Der SMI gewann 0,9 Prozent auf 9.026 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten gab es nur Kursgewinner. Es wurden dabei 31,33 (Freitag: 29,11) Millionen Aktien umgesetzt.

Die Nachrichten aus dem Unternehmensbereich waren dünn gesät. Der Versicherungskonzern Zurich Insurance erwirbt das Lateinamerikageschäft des australischen Versicherers QBE. Für das Geschäft, das im vergangenen Jahr Bruttoprämien von rund 790 Millionen US-Dollar erwirtschaftete, legt Zurich 409 Millionen Dollar auf den Tisch, vorbehaltlich eventueller Anpassungen bei Vollzug der Übernahme. Die Transaktion soll bis Ende 2018 abgeschlossen und aus internen Mitteln finanziert werden. Die Aktie schloss mit einem Plus von 0,4 Prozent.

Die ABB-Aktie stieg um 0,2 Prozent auf 23,35 Franken und wies damit einen der kleinsten Gewinne im SMI auf. Die Analysten von Berenberg haben das Kursziel auf 23,50 von zuvor 25 Franken gesenkt. Die Einstufung lautet weiterhin "Halten". Die Analysten verwiesen darauf, dass die Hochstufung Anfang des Jahres der Erwartung Rechnung getragen habe, ABB werde in der Sparte Process Automation einen starken Auftragseingang verzeichnen, wie es der Trend bei den Wettbewerbern nahegelegt habe. Zudem habe man mit einer günstigen Dynamik des China-Geschäfts gerechnet. Diesbezüglich habe das vierte Quartal von ABB enttäuscht. Zudem liege der Auftragsbestand bei Industrial Automation um 10 Prozent unter dem Vorjahr, bei Power Grids um 7 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2018 11:52 ET (16:52 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.