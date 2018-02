Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach unspektakulärem Handelsverlauf ist der deutsche Aktienmarkt am Montag mit leichten Aufschlägen aus dem Handel gegangen. Anleger hielten sich vor der Rede von Fed-Chef Jerome Powell, den Parlamentswahlen in Italien sowie dem Ergebnis des SPD-Mitgliederentscheids zur Großen Koalition im Wochenverlauf zurück. Ein taubenhafter Auftritt von EZB-Präsident Mario Draghi vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments drückte den Euro ein wenig, setzte aber keine großen Akzente am Aktienmarkt. Der DAX gewann 0,3 Prozent auf 12.527 Punkte.

Nachrichtlich standen vor allem Automobilwerte im Fokus mit VW und dem Einstieg von Geely bei Daimler am Freitag. Zum einen fragte man sich an der Börse, welche Strategie die Chinesen bei Daimler verfolgten. Zudem war offen, wo die gut 7 Milliarden Euro für das Investment herkamen und wie die Beteiligung in Höhe von 9,69 Prozent an den Stuttgartern in aller Stille gekauft werden konnte.

Zypries äußert sich zurückhaltend zu Geely-Beteiligung

Der Einstieg von Geely stieß auf große Skepsis im Bundeswirtschaftsministerium. "Das muss man besonders aufmerksam beobachten", sagte Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) zu Dow Jones Newswires in Berlin. Es sei für jedes Unternehmen schwierig, "wenn die Konkurrenz mit am Tisch sitzt", ergänzte die Politikerin. Mit der Beteiligung hat Geely Anspruch auf einen Sitz im Aufsichtsrat. Daimler verloren 0,3 Prozent.

VW legten dagegen um 1,8 Prozent zu und erholten sich damit teilweise von den Freitagsverlusten nach wenig überzeugenden Geschäftszahlen. Der Konzern plant, Nutzfahrzeuge für China zu produzieren. "Wir glauben, dass die Zeit für uns jetzt reif ist, in China durchzustarten und die Angebotspalette des Konzerns um Nutzfahrzeuge zu ergänzen", sagte VW-Nutzfahrzeugvorstand Jörn Hasenfuß. Durch eine Produktion vor Ort könne man die Fahrzeuge deutlich günstiger anbieten.

BVerwG entscheidet nun am Dienstag über Dieselfahrverbote

Allerdings stand die Branche erneut wegen möglicher Dieselfahrverbote im Blick: Am Dienstag geht es um die Zukunft des Dieselmotors, wenn das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) zum Dieselfahrverbot auf der Agenda steht. Hier gab es am Wochenende eine überraschende Entwicklung. Die Bundesregierung will in Kürze bereits die Rechtsgrundlage zur Anordnung von streckenbezogenen Fahrverboten bei einer zu hohen Schadstoffbelastung in den Städten schaffen.

Nach jüngsten Gewinnmitnahmen zogen Baumot zu Wochenbeginn wieder an. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Hardware-Nachrüstungen für Dieselfahrzeuge und könnte einer der großen Gewinner eines Fahrverbots sein. Baumot stiegen um 2 Prozent. Seit Jahresbeginn hat der Titel 62 Prozent an Wert gewonnen.

Fresenius starteten mit Aufschlägen von 2,5 Prozent in die neue Woche. Anleger warteten auf die Bekanntgabe der Quartalszahlen am Dienstag. Der Gesundheitskonzern dürfte Rekordzahlen vorlegen - vor allem dank der spanischen Klinikkette Quironsalud. Ob das Anleger besänftigen würde, blieb abzuwarten. Denn die Aktie hatte auf Jahressicht 16,5 Prozent an Wert verloren. Kopfschmerzen bereitet Investoren die zunehmende Generika-Konkurrenz im Bereich Kabi sowie nicht erfüllte Hoffnungen an die Akorn-Übernahme.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 80,3 (Vortag: 100,7) Millionen Aktien im Wert von rund 3,46 (Vortag: 3,65) Milliarden Euro. Es gab 20 Kursgewinner und 10 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.527,04 +0,35% -3,02% DAX-Future 12.532,50 +0,45% -2,49% XDAX 12.537,55 -0,10% -2,52% MDAX 26.396,02 +0,23% +0,75% TecDAX 2.618,41 +0,60% +3,53% SDAX 12.216,91 +0,98% +2,78% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,52% -1 ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2018 11:53 ET (16:53 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.