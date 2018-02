Der Wiener Rentenmarkt ist am Montag behauptet in die Woche gestartet. Die Kurse und Renditen der wichtigsten Benchmark-Staatsanleihen bewegten sich im Tagesverlauf kaum von der Stelle. Auch der deutsche Bund-Future tendierte behauptet.Marktteilnehmer berichteten von einem ruhigen Wochenauftakt. Wichtige Impulse in Form ...

Den vollständigen Artikel lesen ...