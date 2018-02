Kleine Schritte der Erholung im DAX, Daimler bestimmt die Nachrichtenlage

Die guten Vorgaben von der Wall Street sorgten dafür, dass der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) einen positiven Auftakt in die neue Woche erleben konnte. Zum Ende des heutigen Montaghandels ging dem wichtigsten deutschen Börsenbarometer, wie schon so häufig in den vergangenen Tagen, etwas die Puste aus.

Das war heute los. Für den DAX ging es im frühen Handel um fast 1 Prozent in die Höhe. Kurzzeitig wurde sogar die Marke von 12.600 Punkten geknackt. Am Ende konnten die Kursgewinne jedoch nicht vollständig verteidigt werden. Noch immer will die Erholungsrallye nicht so recht durchstarten. Wenigstens scheinen die Anfang Februar beobachteten Turbulenzen Geschichte zu sein.

Das waren die Tops & Flops. Eine besonders gute Performance lieferte heute die Volkswagen-Aktie ab (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039). Dank gleich mehrerer positiver Analystenkommentare legte die VW-Aktie in der Spitze um rund 3,5 Prozent an Wert zu. Schlechter lief der Tag dagegen für RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129). Allerdings hielten sich die Kursverluste in Grenzen.

