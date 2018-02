PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Montag den Schwung aus der Vorwoche mitgenommen. Der Leitindex der Eurozone baute seine jüngsten Gewinne aus und stieg zum Handelsschluss um 0,63 Prozent auf 3463,18 Punkte.

Auch an den wichtigsten Länderbörsen ging es weiter nach oben: So kletterte der französische CAC 40 in Paris um 0,51 Prozent auf 5344,26 Punkte. Der Londoner FTSE 100 gewann 0,62 Prozent auf 7289,58 Punkte.

An den internationalen Aktienmärkten herrscht weiterhin Optimismus. Sinkende Renditen am US-Anleihemarkt stimmten die Anleger wieder etwas zuversichtlicher, nachdem Anfang Februar noch die Furcht vor zu schnell steigenden US-Zinsen für einen Abwärtssog an den Börsen gesorgt hatte. Höhere Zinsen verringern die Attraktivität von Aktien gegenüber Anleihen.

Auch aus Branchensicht gab es fast nur Gewinner. Am stärksten präsentierte sich der Sektor der konjunktursensiblen Rohstoffunternehmen mit einem Plus von 1,34 Prozent. Am anderen Ende des Stoxx-600-Tableaus gab die Branche der Immobilienunternehmen um 0,13 Prozent nach.

Spitzenreiter im EuroStoxx waren die Anteilsscheine von Fresenius SE mit plus 2,49 Prozent. Der auf Medizin und Gesundheit ausgerichtete Dax-Konzern legt am morgigen Dienstag seine Zahlen für 2017 vor. Das abgelaufene Jahr dürfte das 14. Rekordjahr in Folge werden. Gleich hinter den Fresenius-Papieren gewannen Nokia 2,31 Prozent. Der Vorstandschef des Netzwerkausrüsters hatte auf dem Mobile World Congress in Barcelona gesagt, dass die nächste Mobilfunkgeneration 5G früher als gedacht an den Start gehen könnte.

In Amsterdam zogen die Aktien von Heineken um 1,18 Prozent an, nachdem sich das Analysehaus RBC Capital positiv zu dem Bierbrauer geäußert hatte. Die Aktien des Reifenherstellers Pirelli schlossen nach Zahlenvorlage in Mailand unverändert./ajx/stw

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145 EU0009658160

AXC0220 2018-02-26/18:29