Paris - Der EuroStoxx50 hat am Montag den Schwung aus der Vorwoche mitgenommen. Der Leitindex der Eurozone baute seine jüngsten Gewinne aus und stieg zum Handelsschluss um 0,63 Prozent auf 3463,18 Punkte.

Auch an den wichtigsten Länderbörsen ging es weiter nach oben: So kletterte der französische CAC 40 in Paris um 0,51 Prozent auf 5344,26 Punkte. Der Londoner FTSE 100 gewann 0,62 Prozent ...

