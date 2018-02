Zürich (awp) - Die an der Schweizer Börse SIX kotierte Immobiliengesellschaft Investis beteiligt sich mit 28,6% am Aktienkapital der Neho, einem an der Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ansässigen Start-up. Bisher war Investis an diesem über die Minderheitsbeteiligung Polytech Ventures Holding SA indirekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...