In einem aktuellen Bericht von W&V wird die Webseite des Fahrzeugvermieters Sixt von UDG genauer unter die Lupe genommen. Dabei haben die Experten einigen Anlass zur Kritik. Die größten Baustellen sind nachdem die Barrierefreiheit, da die Seite sich nicht vollständig per Tastatur bedienen lässt, außerdem fehle es an multimedialer Vielfalt. Negativ fällt den Testern auch auf, dass Texte oft in Bildern versteckt sind und sich dadurch nur bedingt für ein besseres Erkennen zoomen lassen.

An ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...