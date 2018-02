Der Spielehersteller Activision Blizzard scheint Gefallen an der Neuveröffentlichung bekannter Spiele zu finden. Zumindest berichtet Laura Kate Dale von Kotaku UK basierend auf mehreren Quellen davon, dass an einer Remaster-Trilogie von "Spyro the Dragon" gearbeitet wird, welches ursprünglich im Jahr 1998 erschien. Die offizielle Vorstellung soll im März 2018 über die Bühne gehen, die Veröffentlichung soll dann im dritten Quartal erfolgen.

Der Publisher konnte mit Remakes schon gute Erfahrungen ... (Robert Sasse)

