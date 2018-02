Die deutsche Bundesoberbehörde Paul-Ehrlich-Institut sowie die zuständige Ethikkommission haben eine Genehmigung für das Studiendesign von Medigene für die erste geplante klinische Phase-1/2-Studie mit der T-Zell-Rezeptor-modifizierten T-Zell-Therapie MDG1011 erteilt. Medigene geht daher davon aus, die Studie schon in den kommenden Wochen starten zu können.

Das kommt an der Börse gut an und bescherte der Aktie von Medigene zwischenzeitlich einen Kursanstieg von fast 10 Prozent!

