Mit seinem TV-Angebot Freenet TV konnte Freenet bisher schon einige Erfolge feiern. Bisher war das Programm nur über DVB-T2 empfangbar, was sich aber schon in kurzer Zeit ändern soll. Ab Ende März soll Freenet TV auch über Satellit zu empfangen sein, wie das Unternehmen mitteilt. Genaue Details zu den Sendern fehlen bisher noch, sollen aber in den kommenden Tagen auf der Messe Electronic Partner vorgestellt werden.

Keine Änderungen soll es beim Preismodell geben. Nutzer können für 5,75 ... (Robert Sasse)

