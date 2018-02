Die Angriffe Meltdown und Spectre haben die Chipfertiger aufgeschreckt. Nun versuchen sie, die Halbleiter sicherer zu machen. Ein Laborbesuch.

Nicht mal sein Boss darf ohne Anmeldung ins Labor von Peter Laackmann: Sein Arbeitsplatz ist so gut gesichert wie kaum ein anderer auf dem Campus des Chipherstellers Infineon am südlichen Rand von München. Um zu Laackmann und seiner zwölf Mitarbeiter starken Spezialtruppe zu gelangen, muss man eine biometrische Zugangsschleuse passieren, die sich nur öffnet, wenn der Sensor einen passenden Fingerabdruck erkennt - und wenn Laackmann oder einer seiner Kollegen sein Okay gibt.

Der Grund für die Geheimniskrämerei: Laackmanns Team tüftelt wie eine konzerninterne Hackertruppe an immer neuen Wegen, um die Halbleiter von Infineon zu attackieren. Sie suchen und erkennen die Sicherheitsrisiken von morgen - bevor sie in Autos oder Maschinen Schaden anrichten. Und ihr Einsatz ist wichtiger denn je.

Zu Jahresbeginn wurden massive Schwachstellen in Prozessoren bekannt: Über Angriffsszenarien, die unter den Namen Meltdown und Spectre zusammengefasst werden, können sensible Informationen aus dem eigentlich geschützten Speicher von Computern ausgelesen werden. Das hat die Halbleiterwelt aufgeschreckt. Die betroffenen Hersteller, allen voran Intel, mühen sich seither, die Sicherheitslöcher zu schließen. Und zwar zügig. Denn bereits mehr als 30 Unternehmen und Privatleute haben Klage auf Schadensersatz gegen Intel eingereicht. Unter anderem werfen sie dem Konzern vor, er habe falsch oder nicht rasch genug über die Sicherheitslecks informiert.

Andernorts, bei Infineon, aber auch an Universitäten, arbeiten sie bereits daran, bessere Chips zu bauen: Chips, die Lücken gar nicht erst entstehen lassen. Schließlich sind Prozessoren das Herz der vernetzten Welt.

Die im Zuge von Meltdown und Spectre erkannten Sicherheitslücken lauern nur in einem Teil aller Geräte: Denn die Chips, auf die die Angriffe zielten, arbeiten nur in PCs, Smartphones und Tablets. Und diese machen, wie das amerikanische Marktforschungshaus Strategy Analytics errechnet hat, ein Drittel aller mit dem Internet verbundenen Geräte aus. Doch sollten die Hersteller beim Design von Chips, die in Autos, Fabriken oder Blutdruckmessern verbaut werden, ähnlich nachlässig arbeiten, dürfte der Schaden in Zukunft noch viel größer werden. Zu den derzeit 20 Milliarden Geräten im sogenannten Internet der Dinge sollen in den nächsten vier Jahren weitere zehn Milliarden kommen.

Spectre und Meltdown haben eindrucksvoll gezeigt, wie Chiphersteller zum Opfer der eigenen Ambitionen wurden. Die Jagd nach immer neuen Rekorden bei der Rechenpower ging zulasten der Sicherheit, monieren Experten wie Georg Sigl, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Angewandte und Integrierte Sicherheit AISEC. "Je komplexer Systeme werden, desto fehleranfälliger werden sie auch - und desto größer ist das Risiko, dass Schwachstellen in den Techniktests übersehen werden."

Sigl, Professor für Sicherheit in der Informationstechnik an der TU München, hat selbst bei Infineon Mikroprozessoren entwickelt, ist vor sieben Jahren in die Wissenschaft gewechselt. Er weiß um die Schwierigkeit, beim Chipdesign die richtige Balance zu finden zwischen Leistung und Sicherheit. Doch sei es schon "lange bekannt, dass viele Verfahren, die Rechner schneller machen, auch Sicherheitsrisiken bergen". Intel und Co. hätten sich dennoch dafür entschieden, mit technischen Kniffen die Arbeit ihrer Prozessoren zu beschleunigen - und so erst jene Schwachstellen geschaffen, an denen die aktuellen Angriffstaktiken ...

